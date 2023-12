“È stato interpretato male quel che ho detto. Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole. Seguendo questa mentalità, Dalla non sarebbe mai diventato Dalla”; così Gino Paoli dopo il botta e risposta con Elodie di qualche giorno fa. Tutto era partito da una frase del cantautore (“È un mondo di merd* perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu**”) e dalla pronta risposta della cantante (“Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle mer**”). Ora è Enrico Ruggeri che, nell’ambito di un’intervista rilasciata a Libero, dice la sua sul botta e risposta Paoli-Elodie: “Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia”. E ancora: “Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica”.