Le confessioni hot di Francesca Sofia Novello. La compagna di Valentino Rossi è stata ospite dell’ultima puntata del podcast di Diletta Leotta, “Mamma dilettante“, e nel corso della chiacchierata con la conduttrice di Dazn si è lasciata andare a rivelazioni intime sul suo rapporto con l’ex campione di motociclismo. 30 anni lei, 44 lui, il loro amore è nato proprio a bordo pista, quando lui ancora gareggiava. E così, quando Leotta le ha chiesto “Il posto più strano dove hai fatto l’amore?”, lei ha confidato: “Lo facevamo nel box, non in moto, quello sì che sarebbe strano. I piloti hanno un’area per loro con una camera e un letto. Soltanto che ci sono le prove. Eravamo già una coppia – ha ricordato quindi Francesca Sofia – Andavo già alle gare con lui, dormivano insieme tutte le sere. Magari non proprio il sabato prima della gara, però capitava che facevamo sesso durante il weekend di gara“, ha ammesso.

Quindi ha spiegato: “Non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera. Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa… Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini. Senza dimenticare le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Vale. I piloti non hanno tempo di dedicarsi a loro. Non c’è tutto questo gran sesso. Se capita fa anche bene. E a noi è capitato”.

Quindi Francesca Sofia ha raccontato anche di quando ha annunciato a Valentino Rossi la notizia della gravidanza della loro primogenita Giulietta: “Non ho voluto dire a Valentino la mia gravidanza fino a dopo il weekend di gara, perché non volevo distrarlo – ha raccontato Francesca – Poi la domenica ha avuto una caduta e ha deciso di non ripartire. Quando è tornato a casa gli ho dato la bella notizia e lui mi ha confessato che pensava di lasciare le corse. Ci siamo abbracciati e consolati“. Adesso il pilota e la modella sognano di allargare la famiglia, magari con l’arrivo di un maschietto.