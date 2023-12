Dopo il caso del pandoro Balocco, i Ferragnez hanno drasticamente modificato i loro piani di vacanza natalizia. Inizialmente intenzionati a trascorrere le festività in una località sciistica, le recenti vicende giudiziarie hanno costretto Fedez e Chiara Ferragni a rimanere, forse per la prima volta, da soli a Natale nella loro magione di City Life.

La decisione di cambiare i piani è stata evidente, sopratutto se si ricordano le risposte ironiche di Fedez a un box domande su Instagram il 14 dicembre scorso, ironia della sorte proprio un giorno prima della comunicazione della maxi multa inflitta dall’Antitrust all’influencer per pubblicità “ingannevole”. Allora, Fedez aveva enfatizzato il loro programma di festività, ironizzando sul fatto che “secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences”. Neanche a dirlo, le notizie della multa e delle inchieste anche per l’uovo di Pasqua Dolci Preziosi hanno stravolto tali progetti.

La “Royal Family” di Milano si è ritrovata così a celebrare le festività in sordina nella propria residenza, mentre le vicende legali continuano a gravare sul loro status. Persone vicine ai Ferragnez hanno riferito di aver visto Chiara Ferragni profondamente colpita dalla situazione, descrivendola come “distrutta, rinchiusa in casa, sull’orlo di un crollo emotivo”. Il suo profilo Instagram è silente da quando ha pubblicato l’ormai celebre video di scuse e l’imprenditrice digitale è stata avvistata solo a Parco Sempione con i figli il giorno della vigilia di Natale.

Nonostante la situazione delicata, Fedez ha ripreso invece a condividere video sui social media, concentrandosi principalmente sui momenti con i figli Leone e Vittoria e con il loro cagnolone Paloma. Il rapper si è mostrato attivo, pubblicando storie che documentano le reazioni entusiaste dei bambini ai regali di Natale. Non solo: il rapper ha pubblicato anche le immagini dell’incontro che lui e suo padre Franco Lucia hanno avuto con il trapper Rondo da Sosa e la sua “crew”, quello della faida con l’altro trapper Baby Gang. davanti a un’auto fuoriserie di un blu intenso, ha attirato l’attenzione e generato discussioni sui social.

Insomma, un Natale decisamente sottotono per i Ferragnez, rimasti soli in città mentre le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca sono sulle Dolomiti con le rispettive famiglie. Ma, d’altra parte, l’affaire Balocco continua a suscitare polemiche, e la decisione di Chiara Ferragni di mantenere un profilo basso sui social durante il periodo natalizio sembra essere una mossa attenta a evitare ulteriori critiche.