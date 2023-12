Dopo essersi lasciata definitivamente alle spalle la relazione con Alessandro Basciano (da cui ha avuto la figlia Celine Blue), l’influencer Sophie Codegoni ha festeggiato il suo compleanno tra amici. Il 21 dicembre, complice una festa a sorpresa, l’ex gieffina si è presentata all’interno di un locale milanese indossando un aderentissimo tubino rosso, pronta per festeggiare i suoi 23 anni allo scoccare della mezzanotte (22 dicembre).

Un party decisamente social che, durante il taglio della torta (ben 3 differenti), ha mostrato nelle storie caricate un vero e proprio imprevisto “di fuoco”. Sui dolci si leggono tre frasi diverse: “Porto amore ma anche da bere”, “Io chiamo Glovo” e “Ma la bambina è il regalo più grande”. Ed è proprio mentre Sophie era intenta a spegnere le candeline della seconda torta che (più che chiamare Glovo) gli amici avrebbero dovuto telefonare ai vigili del fuoco: sì, perché mentre era intenta a soffiare sulla torta, non si è minimamente resa conto che una ciocca dei suoi capelli ha preso fuoco.

Nessun panico in sala, anzi: tra risate e ironia generale Codegoni ha continuato a festeggiare noncurante dell’accaduto. Il video, inevitabilmente, è rimbalzato all’istante dai profili social degli invitati alle numerose pagine presenti sul web. Nel condividere il frame, gli amici hanno ribattezzato l’amica “materiale ignifugo”. Chissà cosa avrà pensato di questa situazione Alessandro Basciano, unico grande assente al party e volato a Londra forse per evadere da questo momento complicato e probabilmente imbarazzante. La festa in ogni modo è comunque proseguita a ritmo di musica in compagnia dei numerosi amici e colleghi influencer e degli ex gieffini e compagni di viaggio conosciuti al Grande Fratello Vip, da Alberto De Pisis a Cecilia Capriotti.