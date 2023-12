L’Oroscopo di Branko per il 2024, le previsioni segno per segno: “Per il Cancro è l’anno del silenzio. Saremo tutti sotto la volontà di Plutone, il grande giudice trasformatore dello Zodiaco”

Sfide amorose all’ultimo respiro o solidi affetti rivedendo il solito film sul divano di casa? Imprese eroiche o comode routine senza batticuore? Branko, il celebre astrologo volto televisivo di “Unomattina” e del programma “La prova del cuoco”, ha appena pubblicato con Mondadori il suo “Calendario Astrologico 2024”.

Ex attore che ha scelto di dedicarsi per passione e vocazione all’interpretazione degli astri, fornisce nel libro una guida giornaliera, segno per segno, per tutto il nuovo anno. “Un viaggio tra le stelle del 2024 che vi stupirà. Saremo sotto la volontà di Plutone, il grande giudice trasformatore dello Zodiaco”, rivela nella descrizione. E specifica: “Plutone è un ricettacolo di forze misteriose: la spinta rinnovativa, la potenza atomica, il sesso, la plutocrazia; tutte le energie sotterranee, poiché questo figlio prediletto di Saturno vive negli abissi della Terra e dei mari”.

E noi già tremiamo. Ma coltiviamo anche la speranza di essere assolti. Che Plutone sia benevolo e ci influenzi per una trasformazione positiva. Ecco di seguito, per concessione dello stesso Branko, alcuni estratti dalle sue previsioni per i dodici segni zodiacali contenute nel “Calendario Astrologico 2024”. E’ lui stesso a fornire nell’introduzione ad ogni segno una pennellata sul ‘carattere’ del nuovo anno, di cui pubblichiamo un breve stralcio.