Almeno 15 morti, ventiquattro feriti di cui 9 gravi, l’attentatore “eliminato” dalla polizia. Sono le notizie che arrivano da Praga, capitale della Repubblica Ceca, dove nel primo pomeriggio un uomo armato di fucile ha fatto fuoco su studenti e professori dopo aver fatto irruzione nella facoltà di Lettere dell’università Carolina. La polizia, intervenuta sul posto, ha disposto l’evacuazione degli edifici mentre “l’intera piazza Jan Palach e l’area circostante” sono state “completamente chiuse”.

In base a quanto trapelato finora – hanno spiegato ancora le forze dell’ordine – “possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena”. Poco dopo il blitz nella struttura universitaria, la stessa polizia ha poi comunicato che l’unico attentatore è stato “eliminato”. Si tratta di uno studente di 24 anni di nazionalità ceca, David Kozak. L’uomo aveva annunciato sul suo canale Telegram l’azione che ha poi compiuto. “Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi”, aveva scritto aggiungendo di “aver voluto sempre uccidere” e di aver “realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer”. Kozak potrebbe anche essere implicato nell’omicidio di un uomo nato nel 1968 in Boemia.

Il conteggio parziale delle vittime parla di 15 morti e 24 feriti, di cui 9 in gravi condizioni. Molti studenti, come evidente dalle immagini trasmesse dalle tv, si sono rifugiati ai piani alti dell’edificio, cercando di mettersi in salvo anche sui cornicioni. Altri, invece, si sono barricati all’interno delle aule. Le scene di panico sono immediatamente rimbalzate sui social network. In molte immagini si vedono gli studenti e il personale con le mani alzate che lasciano la struttura e i poliziotti armati che seguono le operazioni. In altre immagini si vede un uomo con una lunga arma da fuoco che cammina nel corridoio della facoltà di Lettere e Filosofia. Il ministro degli Interni ceco Vit Rakusan ha riferito che non ci sono altri uomini armati sulla scena e che non c’è un ulteriore pericolo imminente, ma ha esortato i cittadini a collaborare con la polizia.