Quella che è stata descritta come la peggiore sparatoria di massa nella storia della Repubblica Ceca era già nelle intenzioni del killer da tempo. “Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi”, aveva scritto in un messaggio sul suo account Telegram David Kozak, lo studente ceco di 24 anni che giovedì 21 dicembre ha ucciso 14 persone in una sparatoria all’università di Praga e ferito altre 25 di cui 10 gravemente. Il ministro degli Interni ceco Vit Rakusan ha dichiarato che gli investigatori non sospettano alcun legame con ideologie o gruppi estremisti: “Non ci sono indicazioni che questo crimine sia legato al terrorismo internazionale”. Ma sul profilo e il recente passato di Kozak sono molti i dettagli che gli inquirenti dovranno interpretare. Intanto in Repubblica Ceca è stato dichiarato il lutto nazionale per la giornata di sabato 23 dicembre. “Vorremmo invitare tutti a onorare la memoria delle vittime con un minuto di silenzio, a mezzogiorno di sabato”, ha detto il primo ministro Petr Fiala.

Quando alle ore 15 di giovedì 21 dicembre sono arrivate le prime notizie di quanto stava accadendo all’università, la polizia era già alla ricerca dell’assalitore dopo che il padre era stato trovato morto, attorno alle 12.40, nel villaggio di Hostoun a ovest di Praga. Ma le ricerche si sono inizialmente concentrate verso un altro edificio dell’Ateneo, dove il giovane doveva seguire un corso. Dopo l’omicidio del padre, Kozak sarebbe “partito per Praga dicendo di volersi suicidare”, ha dichiarato Martin Vondrasek, capo della polizia, che sospetta il killer anche di aver sparato e ucciso un padre e un neonato appena una settimana prima, nella foresta di Klanovicky vicino a Praga.

Kozak viveva in un villaggio a quasi 20 chilometri da Praga e stava conseguendo un master in storia polacca all’Università Carolina. Di uno “studente eccellente” ha parlato il capo della polizia Vondrasek. Secondo la Bbc, uno studente omonimo ha vinto un premio all’Istituto polacco di Praga per una tesi di laurea sugli eventi rivoluzionari del 1846 a Cracovia. “Era un ragazzo tranquillo, un introverso. Non parlava molto con noi”, ha detto uno studente a Radio Praga International. Un ex compagno di scuola lo ha descritto come “molto discreto, non parlava con molte persone”.

Il capo della polizia ha spiegato che Kozak possedeva legalmente diverse armi, ma che non era noto alla polizia. “Secondo i controlli che abbiamo effettuato finora, l’autore del crimine ha la fedina penale pulita. Non è stato trovato nulla di riprovevole sul suo passato”. Secondo quanto riportano i media cechi, il giovane soffriva di problemi psicologici. Dopo la strage al quarto piano della Facoltà di Arte dell’Università di Praga, secondo la polizia Kozak si sarebbe suicidato. Rimane tuttavia aperta l’ipotesi che sia stato colpito dagli agenti intervenuti. Sul posto aveva portato un arsenale, una grossa quantità di munizioni e molte armi, compreso il fucile di precisione col quale ha aperto il fuoco, con ottica e montato su un treppiede.

Secondo le indagini, si sarebbe ispirato a “un caso simile avvenuto in Russia”. Quello di Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso due studenti e ferito cinque persone all’inizio di dicembre a Bryansk, prima di suicidarsi. “Ho aspettato, ho sognato, volevo, ma Alina alla fine è arrivata, era come se fosse venuta in mio aiuto dal cielo giusto in tempo. Alina mi è stata molto vicino”, aveva scritto Kozak, promettendo di voler “completare il suo lavoro”. Anche il 19enne Ilnaz Renatovich Galyaviev, il protagonista della strage nella scuola di Kazan in Russia, con 9 morti l’11 maggio 2021, potrebbe aver ispirato la strage di Praga. “Ho sempre voluto uccidere – aveva scritto Kozak nel diario attribuitogli dalla polizia – è più redditizio fare una strage di massa piuttosto che omicidi seriali”.