Da qualche mese visitare il Pantheon a Roma non è più gratuito. È questa una delle novità introdotte nella Capitale dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Una regola che non ammette eccezioni, nemmeno se in città arriva Elon Musk. Su Twitter/X il ministro ha infatti postato alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia del patron di Tesla, il quale tiene in mano il biglietto per entrare in uno dei monumenti più visitati d’Italia. La didascalia è eloquente: “Al Pantheon tutti pagano il biglietto”.

LA VISITA DI ELON MUSK A ROMA – Musk è volato nel Bel Paese per prendere parte alla convention Atreju di Fratelli d’Italia, e ha approfittato dell’occasione per concedersi un tour nella “grande bellezza”. Il suo Cicerone nella giornata del 16 dicembre è stato proprio Gennaro Sangiuliano, come testimoniano le foto condivise sui social. “Con Elon Musk abbiamo visitato la Galleria Borghese, il Pantheon e San Luigi dei Francesi”, ha scritto il ministro della Cultura. Cotanto splendore, però, ha un prezzo: 5 euro per chiunque voglia visitare la tomba di reali e artisti del calibro di Raffaello, che resta invece gratis per i romani, disabili con accompagnatori e insegnanti in gita scolastica. Anche Musk, dunque, ha dovuto mettere mano al portafoglio come un turista qualsiasi.

I TWEET DEL MINISTRO SANGIULIANO – La presenza del controverso imprenditore deve avere inorgoglito Sangiuliano, che a questo speciale incontro ha dedicato diversi tweet, incluso uno nel quale cita Seneca: “Artes serviunt vitae, sapientia imperat” (Le arti confortano la vita, la sapienza la sostiene). Da parte sua, Elon Musk ha postato sul proprio profilo alcune meraviglie osservate nella città eterna, come “Apollo e Dafne” del Bernini (che si trova nella Galleria Borghese) e una vista notturna di Roma proprio dal tetto del Pantheon. Probabilmente i 5 euro meglio spesi nella sua vita.

Al Pantheon tutti pagano il biglietto. pic.twitter.com/PEEpIgFtEG — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) December 18, 2023