È arrivato in ritardo di circa 45 minuti Elon Musk all’appuntamento ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Sul palco il fondatore di Tesla è salito con uno dei suoi figli, A-XII: “È importante avere figli – ha detto – senza figli non ci sono nuove generazioni”. Durante il dibattito ha esortato gli italiani e gli altri Paesi industrializzati a fare figli “o la cultura dell’Italia, del Giappone e della Francia scomparirà”. Musk ha 11 figli, sei dei quali avuti grazie alla gestazione per altri. Su X è intervenuto il deputato del Pd, Alessandro Zan, che ha definito i politici di Fratelli d’Italia “ipocriti e codardi”. Il motivo sta nel fatto che Musk ha avuto dei figli grazie alla procreazione assistita, osteggiata dal partito di Giorgia Meloni.