Guai giudiziari per Gabriele Vagnato, il giovane youtuber-tiktoker molto seguito sui social e inviato di Fiorello a VivaRai2!. Vagnato è stato condannato a Milano a un anno di carcere con sospensione della pena subordinata al versamento di 5 mila euro di provvisionale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di un artigiano milanese, il signor Beppe, scambiato per un ladro di biciclette in una delle inchieste del 22enne pubblicata nell’ottobre 2022 sul suo canale Youtube. Il video con l’artigiano 56enne caricato su Youtube è rimbalzato ovunque il signor Beppe sarebbe finito in un “tritacarne” e additato da molti per una accusa “infondata e immeritata”. A decidere la pena è stato il giudice monocratico della settima sezione penale del Tribunale, Paola Braggion, che ha anche disposto il sequestro conservativo del video ‘incriminato’ e di circa 7 mila euro sequestrati dalla Procura e un risarcimento di oltre 25 mila e 400 euro per il 56enne vittima dell’errore di Vagnato. Il difensore dello youtuber, l’avvocato Rita Parentela, nel chiedere l’assoluzione, ha spiegato che il ragazzo non ha agito con dolo, ossia non aveva alcuna intenzione di diffamare, e che nel fotogramma messo in rete il signor Beppe non era riconoscibile. Il giudice ha invece accolto l’ipotesi dell’accusa e della parte civile, rappresentata dall’avvocato Consuelo Bosisio. “Sono contento dell’esito del processo. Però quell’uomo mi ha rubato la vita e la serenità. Ho dovuto cambiare casa e prendo ancora le medicine”, ha commentato il signor Beppe che si è ritrovato in mezzo a una sorta di incubo per quell’immagine resa pubblica.