Regali di Natale, 15 idee per gli acquisti last minute per grandi e piccini: dall’Airtag al panettone “d’oro”, ecco i nostri consigli (da 5 a 5mila euro)

Il calendario non ammette contraddizioni: è il 18 dicembre e il Natale è alle porte. Se state leggendo questo articolo probabilmente è perché vi manca all’appello ancora qualche regalo da acquistare. Non disperate: in questa lista potreste trovare facilmente la soluzione perfetta che fa per voi (e per il vostro budget). E se invece avete cliccato solo per curiosità, vi garantisco che potreste imbattervi in qualche idea da salvare negli appunti per il futuro. Adesso, via, cosa aspettate, leggete e passate all’azione, che le renne di Babbo Natale stanno già scaldando i motori, pardon, le zampe.

Un’esperienza esclusiva – I buoni regalo per esperienze esclusive sono una garanzia oltre che la soluzione perfetta per ogni esigenza ma – soprattutto – budget. Dal biglietto per assistere dal vivo a un evento sportivo (che sia calcio, tennis o qualsiasi altro sport) al voucher per prendere parte alla prossima vendemmia o alla raccolta delle mele (da 20 euro); al lancio con il parapendio, anche in coppia (120 euro circa); alla prova di pilotaggio di un aliante (sui 170 auro) fino al volo in mongolfiera (dai 200 euro in su), magari abbinato a un weekend in Cappadocia. Per l’amic* che ha già segnato sul calendario tutti i ponti del 2024 sono perfette le gift card di Connect Viaggi o WeRoad, le grandi community di viaggiatori che organizzano tour e vacanze in giro per il mondo aggregando persone accomunate dalla voglia di scoprire Paesi e culture lontane, oltre che di fare nuove amicizie. O, ancora, un suggestivo concerto a lume di candela del format Candlelight (dai 15 agli 80 euro a seconda dell’artista in cartellone).