Il 22 dicembre, giusto in tempo per Natale, Alessandro Cecchi Paone (62 anni) e Simone Antolini (23) convoleranno a nozze a Napoli, nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino. A officiare l’unione civile saranno Emma Bonino e il sindaco Gaetano Manfredi. Intervistata dal Corriere della Sera la coppia svela i dettagli di quello che sarà il grande giorno. Un’unione in regime di separazione di beni, “Casomai qualcuno pensasse che uno dei due lo fa per interesse”.

Accanto a Cecchi Paone e Antolini, in qualità di testimoni, ci saranno rispettivamente la ex moglie Cristina Navarro e Samantha, mamma di Simone. Damigella sarà invece Melissa, la figlia di 5 anni dello stesso Antolini. Proprio la sua presenza ha convinto il giornalista a fare il grande passo: “Sapere che con Simone avrei davvero formato una famiglia. La bambina ha la sua mamma, naturalmente, ma io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”.

I quasi 40 anni che li separano non sono un problema: “Ho sempre frequentato partner giovani” spiega il divulgatore scientifico “mi permettono di riversare su di loro la mia parte protettiva, la mia esperienza. Per contro, prendo entusiasmo e sguardo al futuro”. Antolini, che in passato è stato legato a un medico “che era sposato con figli e non me lo aveva detto”, dice di apprezzare la maturità del compagno e il fatto che “abbia la testa sulle spalle”.

Il loro primo incontro? A Rimini, dove Cecchi Paone si trovava per un convegno. Prima di allora si erano conosciuti solo virtualmente durante il lockdown. Da quando si sono trovati non si sono più lasciati, e oggi fanno sapere di chiamarsi “miao” tra di loro: “E nei messaggi mettiamo anche le zampine del gatto”. Anche l’intesa fisica tra di loro è alle stelle – come già documentato nell’estate 2022 da alcuni scatti pubblicati sulle riviste di cronaca rosa – : “La cosa che più ci piace fare insieme? Valeria Marini direbbe l’amore… La notte lo tocco e lo annuso: mi piace sentire che c’è” ammette Cecchi Paone.