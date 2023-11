Cecchi Paone si sposa. “Sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò”, le sue parole all’Adnkronos. Il giornalista convolerà a nozze con il compagno Simone Antolini, 24 anni. Per Cecchi Paone è il secondo matrimonio dopo quello con Cristina Navarro durato più di 10 anni: “La cerimonia – racconta – verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”.

Il giornalista spiega di avere scelto Napoli “innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato, c’ho vissuto e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all’università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane. Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un’appendice napoletana”. Ma la scelta della bellissima città partenopea è stata fatta anche perché e in quella città regna il buonumore, l’allegria e la festosità. Napoli è pronta ad accoglierci con entusiasmo e fuochi di artificio”. Gli invitati vip? Myrta Merlino, Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini, Marisa Laurito e Riccardo Signoretti.