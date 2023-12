“Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano”. Inizia così il post Instagram della giornalista Rai Eugenia Nante. C’è un video, dove si vede la showgirl “stellare” imbarcarsi con le valigie ma non da sola. “Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna“, continua Nante. Il luogo dove è stato girato il filmato è l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e a “prendersi cura” di Marini ci ha pensato la Gesap, società che gestisce lo scalo. Insomma, un volo “stellare” sì, ma solo per Marini.

