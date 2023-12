Di rubriche con l’esperto che risponde è pieno il web. Quella del Daily Mail è tra le più seguite, perché l’autrice di best sellers Jane Green risponde ai quesiti più disparati. Per esempio quello posto da un’anonima donna che ha vinto alla lotteria poco più di un milione di dollari. Ebbene, cosa le è capitato? “Cara Jane, qualche mese fa ho avuto la fortuna di vincere una somma significativa alla lotteria, poco più di un milione di dollari. Non mi permetterà di andare in pensione ma posso stare decisamente più serena”, scrive. E spiega: “Non ho detto quasi a nessuno della vincita, a parte ai miei parenti più stretti. Non solo, volevo condividere con loro e così ho organizzato una lussuosa vacanza alle Bahamas per 13 persone, pagando tutto io”. Fin qui parrebbe tutto molto bello, ma ecco che arriva l’inghippo: “Verso la fine del viaggio, i miei parenti hanno cominciato a chiedermi se avessi in serbo una ‘grande sorpresa finale’. Ho iniziato a capire cosa pensavano e al ritorno, mia zia ha scritto una email per dirmi che molti erano arrabbiati perché si aspettavano che condividessi la vincita in modo più generoso. Poi mi ha chiamato mio fratello e ha detto che avrei fatto meglio a dare loro dei soldi anziché sbandierare la mia ricchezza con un viaggio. Sono arrabbiata: ho speso un sacco di soldi ma non basta, da un lato penso che dovrei cancellarli dalla mia vita, dall’altro che forse hanno ragione…”. Come ha risposto Jane Green? “Mia madre usava sempre una frase che mi è venuta subito in mente leggendo la sua lettera, ‘nessuna buona azione rimane impunita’. Hai fatto una cosa bella e di certo non devi più niente alla tua famiglia. Pensa ora a investire bene i soldi e non sentirti in colpa, anzi se continuano a chiedere digli che hai messo tutto in un fondo fiduciario”.