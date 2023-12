La storia di Donny Dust la racconta il Guardian e sta facendo il giro dei siti di tutto il mondo. Sportivo, ex membro dei Marines Usa (fino al 2011) – come scrive Fanpage- cinque anni fa e proprio nel bel mezzo di un allenamento intenso per correre una maratona di 245 km nella giungla peruviana, Dust ha un infarto. “Avevo 37 anni ed ero una persona atletica e attiva quando ho avuto un infarto improvviso. Dopo le cure mediche e la riabilitazione, ho capito che avevo bisogno di qualcos’altro per guarire veramente e ho deciso di andare a vivere in una grotta”. Ora di anni ne ha 43 e su TikTok insegna a conoscere e vivere la natura. Dopo l’infarto, ha deciso di vivere lontano da tutto, tra i boschi, perché credeva di “aver bisogno di qualcos’altro per guarire”. In realtà non si è trattato solo di una grotta ma di diverse grotte che avevano “servizi diversi: alcune erano vicine a sorgenti o vicino a luoghi migliori per la pesca, la caccia e la raccolta. Mi spostavo da una grotta all’altra. In una ad esempio dormivo, in un’altra nascondevo le pelli di animali”. Animali che cacciava o pescava, per nutrirsi: “Ho catturato pesci, scoiattoli e conigli, in questo modo impari ad apprezzare davvero il cibo”. Quell’esperienza di vita è conclusa, oggi Dust è una star della tv e dei social. Ma non molla la sua passione per la natura: “Non giudico nessuno per le scelte che fa, ma penso che alcune persone siano influenzate a credere in cose che non contano”, ha spiegato al Guardian. Difficile dargli torto. “Una cosa che ho imparato dai Masai è che accedere il fuoco non è un’attività solitaria”, si legge nel suo ultimo post su Instagram.

