Un amore che potrebbe costare molto caro a Tom Cruise. L’attore di Mission Impossible avrebbe una nuova fiamma che risponde al nome di Elsina Khayrova, ex modella 36enne ed ex moglie di un oligarca russo, Dmitry Tsetkov, che dalle pagine del MailOnline avverte la star in merito ai gusti molto lussuosi della donna.

Cruise e Khayrova sono stati avvistati nei giorni scorsi a una festa a Londra, e secondo gli amici l’attore sarebbe “infatuato” e la coppia “inseparabile”. Ecco allora che l’ex consorte fa sapere come Elsina abbia gusti piuttosto dispendiosi. Basti pensare che Dmitry, secondo le sue parole, avrebbe speso 10 milioni di sterline in vestiti e 2 milioni in borse nel corso del loro matrimonio durato 11 anni: “Indipendentemente dalla persona con cui sta, Tom Cruise o chiunque altro, dovrebbero essere consapevoli che le piacciono le cose belle della vita e ha un gusto costoso e lussuoso. Tom dovrebbe tenere gli occhi e il portafoglio ben aperti” ha spiegato alla testata britannica, aggiungendo: “Sono felice per lei, le auguro tutto il meglio”.

Tsetkov, che si è arricchito con i diamanti e l’estrazione mineraria, ha raccontato come la battaglia per il divorzio durata 3 anni gli sia costata ben 150 milioni di sterline. La sua fortuna sarebbe diminuita da 200 a 50 milioni di sterline, e si sarebbe visto costretto a vendere i propri beni per pagare le spese legali o a consegnarli a sua moglie. Ma non è tutto: Elsina si è vista assegnare come parte dell’accordo di divorzio il contenuto dei guardaroba che includevano, tra le altre cose, borse il cui valore variava da 5mila a 35mila sterline ciascuna. Nel corso del divorzio Khayrova ha fatto parlare di sé affermando di averle nascoste insieme ad altri beni dell’ex marito.

Dmitry ha spiegato anche di non aver parlato con l’ex moglie della sua nuova relazione con Tom Cruise, che – ironia della sorte – è pure il suo attore preferito: “Non ho parlato con Elsina di questo perché il nostro metodo di comunicazione preferito è attraverso i nostri avvocati. Ha 36 anni, è bella, finanziariamente indipendente e ama la vita. Tom Cruise è il mio attore preferito, è uno dei migliori che abbia mai visto. Ho guardato molti dei suoi film. Ho sentito parlare di lui per la prima volta quando avevo 13 anni dalla mia insegnante di inglese che tornò dagli Stati Uniti e ci disse che viveva accanto a lui”.