“Io e mio marito siamo sposati da tre anni, io e il mio gatto siamo insieme dalle medie”. Già in queste prime parole c’è un chiaro indizio su dove vuole andare a parare la donna, 32 anni, che ha raccontato la sua storia su Reddit. Storia che ha fatto il giro di tabloid e siti, Leggo compreso. Con centinaia di commenti, ovviamente. Vediamo cosa è accaduto: il marito , 37 anni, vorrebbe allontare il micio da casa durante le feste perché alcuni tra i suoi parenti sono allergici.

La moglie è molto arrabbiata: “La gattina si chiama Raindrop, ha 19 anni, l’artrite e una malattia ai reni. È la mia migliore amica e non so come farò senza di lei. Questo sarà probabilmente il nostro ultimo Natale insieme e l’ho ricevuta proprio come regalo di Natale tanti anni fa. Mia mamma l’aveva messa in una busta di carta con un fiocco rosso e l’aveva trovata nascosta nella grondaia”.

Insomma, le premesse fanno intendere che l’amore della donna per la gattina è molto forte. E infatti la 32enne spiega: “Il primo Natale sono venuti da noi e rimasti per un paio di settimane, così ho mandato Raindrop alla pensione per gatti. L’anno scorso, invece, abbiamo ospitato la mia famiglia, quindi non ci sono stati problemi”. Ora il turno è dei parenti dello sposo che vorrebbe rispedire Raindrop in una pensione. “Dice che mi sto comportando da stupida, che sono troppo sentimentale. Sono egoista?”, si chiede la donna che non vuole rischiare di non passare il Natale assieme alla sua gatta, visto che potrebbe essere l’ultimo.