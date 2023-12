I social sono in continua evoluzione e sfidano gli utenti a stare al passo con i tempi. Se l’arrivo di Threads sta mettendo alla prova la durata di X, Instagram nelle ultime ore si è trasformato in una vera e propria bacheca di annunci. Il motivo? Tutta colpa di David Beckham e di sua moglie Victoria. La consorte dell’ex calciatore ha pubblicato una foto sul suo profilo raffigurante il marito in boxer intento a riparare il televisore. “L’elettricista è venuto a riparare la tv… Sei il benvenuto!”, ha scritto a corredo del post Victoria.

Stando ai numerosi commenti comparsi sotto al post pare che numerosi utenti sarebbero pronti ad aprire la porta di casa per l’elettricista sex symbol. Lo scatto, nella sua semplicità, mostra un fisico scolpito, tatuaggi in bella vista e boxer griffati Calvin Klein. In secondo piano (si fa per dire) un televisore grande forse 80 pollici e uno skyline di Londra. “Ho bisogno di un’elettricista anche io, aiuto”, commenta un follower. Gli fa eco un’altra utente: “La marca dei boxer ha avuto una campagna promozionale senza saperlo”. E ancora: “Posso avere il suo numero? Anche il mio si è rotto”.

Un corto circuito, insomma, che nel giro di poche ore ha portato follower da tutto il mondo rivolgersi a Victoria (diventata a sua volta involontariamente centralinista) per segnalare i danni dei propri dispositivi. Tra loro c’è chi ringrazia David Beckham per continuare a far sognare a distanza di anni: “Grazie perché hai fatto tanto per l’umanità”. Un post che, senza volerlo, è diventato un vero e proprio adv. In primis per la marca di boxer e poi per il brand del televisore. Tra i commenti infatti è comparso anche quello di SamsungUs: “Disclaimer: non tutte le Tv rotte vengono riparate da questo elettricista”. E ora chi lo va a dire ai quasi 2 milioni di utenti che hanno messo like al post?