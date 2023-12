Avete mai pensato di mangiare pollo crudo? In barba alla Food Standards Agency (FSA) che mette in guardia dal pericolo di intossicazione alimentare e raccomanda di cuocere sempre bene il pollo prima di servirlo, l’uso di mangiare il volatile crudo è diffuso il Corea del Sud. E proprio lì lo ha assaggiuato un food blogger che ha poi recensito il tutto su TikTok con l’account @johnnykyunghwo: “Di recente ho fatto un tour gastronomico a Haenam, in Corea del Sud, dove una delle prelibatezze locali è il pollo. Siamo andati in un ristorante specializzato in pollo allevato localmente, all’aperto, dove si serve anche sashimi di pollo”. Di solito, con la parola sashimi si indica del pesce crudo tagliato a pezzi e servito con vari condimenti, ad esempio salsa di soia e wasabi. La stessa cosa accade con il pollo che può essere prima leggermente cotto in acqua bollente (nota come yubiki) o brasato con un cannello a gas (aburi). Insomma, com’era il pollo crudo? “Non aveva affatto il sapore del pollo. La carne non aveva molto sapore, la maggior parte del gusto proveniva dall’olio di sesamo e dai semi”, ha raccontato Johnny. E ancora: “Somigliava a pesce crudo ma non era affatto viscido”. Buono o no? Il food blogger gli ha dato un punteggio di 8 su 10 ma i commenti non sono tutti positivi, anzi, sono in molti quelli che ammettono di non avere il coraggio di provarlo sia per la consistenza che per la paura di intossicazioni.