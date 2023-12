“Mia moglie fa la ginecologa e lavora in ospedale. Sono molto orgoglioso di lei ma il fatto che non si faccia la doccia prima di venire a letto mi spinge a dormire sul divano. Faccio bene?”. Così un uomo di 33 anni ha raccontato su Reddit il suo cruccio riguardo all’igiene della moglie, scatenando una marea di commenti al punto da far diventare virale la storia che è finita pure sul Daily Mail. “So che usa un camice e dei guanti ma in ospedale è in contatto con tante persone e non mi pare di chiedere troppo, è solo una doccia. Se non lo fa, io dormo sul divano”. Ma cosa pensa la moglie di tutto questo? “Che sono ridicolo, uno stron**. Io non voglio richiare e tengo alla mia salute”.

Come hanno reagito i commentatori allo sfogo dell’uomo? “Ma come fa a venire a letto senza fare la doccia? Secondo me si tratta di igiene di base”, “Non credo sia irragionevole chiedere a qualcuno che è stato tutto il giorno in ospedale di farsi una doccia”, “Non c’è nulla di sbagliato in una doccia veloce dopo essere tornati a casa. E non c’è niente di male a stare lontani da qualcuno che non lo fa”. Tutti d’accordo con lui? No. “Ma tu hai idea delle precauzioni che prendono negli ospdali?”, “Tua moglie vede più pazienti al giorno. Se fosse una minaccia per te, dovrebbe fare la doccia tra un paziente e l’altro”, “Indossa quanto necessario per non portare a casa cose che possono compromettere la tua salute”. Com’è andata a finire? “Cercherò di trovare un compromesso”, ha scritto il 33enne.