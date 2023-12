Ha ragione Sienna Miller: “È tutto molto triste”. L’attrice, 41 anni, aspetta un bambino dal compagno e collega Oli Green, 27 anni. E a Vogue ha raccontato di essere sottoposta a pregiudizi triti: “Le persone si sentono a proprio agio con uno stile di vita che esiste da molti anni, molto misogino e patriarcale. Essere la donna più anziana in una relazione con una persona più giovane o essere incinta a più di 40 anni genera giudizi come ‘irresponsabile’ e ‘poverina’. Ci sono due standard ma credo che le persone non si pongano neanche il problema. È tutto molto triste”. Parole sante, quelle di Miller che ha già una bambina di 11 anni avuta con l’ex compagno Tom Sturridge. “Mi piacerebbe arrivare al punto in cui non sento più il bisogno di scherzare sul fatto di non essere più giovanissima e di essere in attesa di un bambino per mostrare di essere ironica e di saper ‘stare allo scherzo'”, ha aggiunto l’attrice. E ancora: “Immagino che sia difficile per le persone farsene una ragione, ma tra noi ci sono solo gioia ed amore. Non credo che si possano fare leggi sulle questioni di cuore. Sicuramente, io non ne sono mai stata capace”, le parole di Miller che ha raccontato di come sia stato difficile per Green convincerla a uscire, all’inizio, dopo essersi conosciuti a una festa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oli Green (@ooroosgreen)