Pare che la Rai stia ‘virando a sinistra’, vedo falce e martello ovunque! Pensate che nel 2024, oltre alle fiction su Mussolini e le Foibe, sono attesi ‘The Voice Balilla’, ‘Marciando con le stelle’ e poi ‘Eia Eia Eredità'”, ha scherzato Rosario Fiorello a “Viva Rai2” commentando le ultime indiscrezioni sui palinsesti dei prossimi mesi del servizio pubblico: “Sicuramente ci cacceranno via e al nostro posto ci sarà ‘Viva Rai Dux’, con il glass sotto l’obelisco di Mussolini. In bocca al lupo a questo nuovo corso della Rai!”, ha concluso ridendo.

Che Rai sarà? Nonostante l’annuncio dell’amministratore delegato Roberto Sergio, non figura nei palinsesti Massimo Giletti il cui sbarco in Rai potrebbe slittare a settembre. Una trattativa lunga per una serie di speciali e poi un nuovo programma, trattativa che si sarebbe arenata. Resterà in onda, fino a nuovo ordine, “Avanti Popolo“. Il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, nome politicamente forte e trasversale, ha toccato martedì scorso l’1,9% di share. Malgrado i bassi ascolti tornerà in onda dopo le feste natalizie con un budget ridotto del 30%. Il costo a puntata è di circa 200 mila euro.

Su Rai3 farà ritorno Domenico Iannacone con il suo “Che ci faccio qui“, dopo di lui sarà il turno di Riccardo Iacona e “Presa Diretta“. Nonostante gli ascolti non esaltanti resteranno in onda con i rispettivi programmi Salvo Sottile, Francesco Giorgino, Luisella Costamagna, Caterina Balivo, Serena Bortone e Roberto Inciocchi. Non chiuderà, a differenza di quanto circolato nelle scorse settimane, nemmeno la versione weekend di Agorà con Sara Mariani. Nella seconda serata di Rai3, spiega Repubblica, debutterà un nuovo programma “sovranista” affidato Edoardo Sylos Labini. Quattro puntate di “Indomabili” dedicate a quattro personaggi legati all’immaginario di destra: Mazzini, D’Annunzio, Marinetti e Guareschi.

Il Corriere della Sera esclude la presenza di Pino Insegno nel palinsesto invernale, reduce dal flop di ascolti su Rai2 con “Il Mercante in Fiera” e con la mancata conduzione de “L’Eredità“, affidata dal 7 gennaio a Marco Liorni. Diego Righini, manager di Pino Insegno, al Messaggero assicura che più avanti il suo assistito “condurrà Reazione a Catena e farà delle prime serate Rai”. Il quotidiano romano rilancia il ritorno di Made in Sud 2.0 con il titolo “Made in Italy” condotto da Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci. Tra le novità dello spettacolo, il Corriere della Sera conferma la notizia anticipata da Dagospia: in arrivo uno show per Chiara Francini con tre serate evento su Rai1. Un programma musicale per Renzo Arbore ma la novità potrebbe essere un’altra: il ritorno di Piero Chiambretti, già ospite il 3 gennaio al Rischiatutto condotto da Carlo Conti.

Una svolta a destra, una spinta maggiore sul fronte fiction tra Mussolini, le foibe, i patrioti risorgimentali. “‘La caduta del Duce’ ripercorrerà tutta la fase finale del Ventennio fascista, raccontando le fasi finali della parabola di Benito Mussolini. E sarà interessante vedere come e se i nuovi potenti della Tv pubblica riscriveranno la storia, piegandola alle esigenze dei tempi attuali. Il secondo titolo, “La rosa dell’Istria”, ispirato al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero? di Graziella Fiorentin, edito da Mursia, è ambientato nel 1943 e narra il dramma degli esuli istriani e dalmati dall’armistizio al dopoguerra. Il terzo si concentrerà sulla vita e le opere di Goffredo Mameli, il poeta e patriota risorgimentale che morì a soli 22 anni, dopo aver composto le parole dell’inno nazionale italiano”, scrive Repubblica.