Napoli dice addio a “Totonno”. È morto Antonio Juliano, regista, capitano e bandiera della squadra azzurra. Aveva 80 anni ed era ricoverato in ospedale per una malattia.

Napoletano di nascita, ha legato la sua carriera solo alla maglia dei partenopei per 17 stagioni, dal 1961 al 1978. Per 12 campionati ha indossato anche la fascia di capitano. Con il Napoli Juliano ha vinto due Coppe Italia (1962 e 1976), una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese. Tante presenze anche in Nazionale: con l’Italia è diventato campione d’Europa nel 1968.

Al Napoli Juliano ha legato anche la sua carriera da dirigente, negli anni degli arrivi di Krol e soprattutto di Diego Armando Maradona. Quelli poi portarono il Napoli al primo scudetto della sua storia.