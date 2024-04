Marcell Jacobs è tornato a farsi vedere in pista, correndo a Jacksonville, in Florida, una gara di 100 metri per testare la propria condizione fisica. L’azzurro ha chiuso in 10”11 con una partenza non perfetta, ma una progressione che ha dato sensazioni positive. Forse, sarà anche merito dei nuovi allenamenti impreziositi dall’utilizzo del cosiddetto “ossigeno arricchito” che, come testimoniato da un post su Instagram, l’atleta sembra utilizzare frequentemente.

“Super Sayan mode”, si legge nella didascalia della foto. E, infatti, con quella maschera in neoprene che copre bocca e nasco e collegata al resto del macchinario tramite un lungo boccaglio, Jacobs assomiglia ai protagonisti della serie animata Dragon Ball che durante le puntate ne fanno spesso uso per recuperare le energie. Proprio il recupero è il motivo per cui il corridore sta utilizzando questa tecnologia, il cui principio è appunto quello dell’ossigeno arricchito che è in grado di accelerare il recupero dopo esercizi molto intensi e massimizzare forza e resistenza rispetto alle condizioni normobariche.

La tecnica si distingue quindi per rapidità, efficacia e durata del trattamento ed è utile agli atleti per ridurre le infiammazioni ai tessuti muscolari e eliminare più velocemente l’acido lattico. Tuttavia, nonostante da una parte goda di pareri positivi, dall’altra vige ancora dello scetticismo da parte della letteratura scientifica quando si parla di prestazione sportiva. Secondo un articolo pubblicato nel febbraio 2023 sul The Journal of Strength and Conditioning Research, una rivista medica mensile che fa ricerca sul condizionamento aerobico, inclusa la forza fisica, “i risultati sono contraddittori e mostrano effetti ergogenici positivi o assenti”. In più renderebbe “possibile l’effetto placebo”.