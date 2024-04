Prima a Montecarlo, poi a Madrid. Daniil Medvedev continua imperterrito la sua lotta contro gli arbitri e, dopo quella del Principato in cui ha perso la testa per una palla uscita dal campo ma dichiarata buona, ne ha ingaggiata un’altra sulla terra rossa della capitale spagnola. Stavolta la scintilla che ha fatto scoppiare il botta e risposta è stata quella di qualche goccia di pioggia, non gradita dal numero 3 del mondo che avrebbe voluto l’istantanea chiusura del tetto e ha chiamato in causa gli Illuminati., la società segreta nata in Germania nel 1700.

Daniil Medvedev hilarious interaction with the umpire in Madrid.

Daniil wanted the roof to be closed because it was raining.

The umpire: “I don’t make the decision. They do.”

Daniil: “Who are ‘they?’ The Illuminati?” ????

pic.twitter.com/crDcTr3CiG

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2024