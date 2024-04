Nella giornata di festa per il ventesimo scudetto dell’Inter c’è stato spazio per striscioni decisamente provocatori, come quello di Dumfries stile GTA 5, ma anche per battute puramente goliardiche. Per esempio quella di Alessandro Bastoni, che ha risposto a una vecchia frase di Davide Moscardelli, l’ex calciatore dalla barba vichinga, prendendosi tutto l’affetto del pubblico.

Tutto nasce da qui: Moscardelli, detto “Il Mosca”, aveva pizzicato i tifosi dell’Inter durante una trasmissione su Tv Play lo scorso 25 aprile, commentando con ironia il raduno del popolo nerazzurro dopo la vittoria nel derby con il Milan: “Se andate a rivedere il video di quando ho vinto il campionato di Serie C con il Pisa, vedrete che in piazza c’era più gente“. A differenza di quelli toscani, i festeggiamenti per lo scudetto dei meneghini però sono stati fortemente bagnati dalla pioggia, che aveva scoraggiato la partecipazione.

“Volevo dire solo una cosa, che Moscardelli si sbagliava…”. Alessandro Bastoni scatena la folla ⚫️????⭐️⭐️2⃣0⃣ pic.twitter.com/4bxdmuHny8 — Daniele Mari (@marifcinter) April 28, 2024

Di fronte alla battuta dell’ex calciatore, Bastoni ha aspettato il momento giusto per replicare. Nel corso del tripudio nerazzurro, quando il microfono è arrivato a lui non ha perso l’occasione per rivendicare la provocazione di Moscardelli: “Volevo dire solo una cosa, forse Moscardelli si sbagliava. Voi siete i più belli del mondo“, ha detto ricevendo in cambio il boato dei migliaia di tifosi interisti.