“Lei viene accusato di non conoscere l’inglese. Non si offenderà, glielo dico con grande ironia, glielo dico col sorriso. Ho ripreso dalla mia biblioteca il libro con cui studiavo inglese, io adesso glielo regalo. Almeno nelle prossime conferenze potrà portare la voce dell’Italia e far valere i diritti delle future generazioni, che oggi chiedono una forte risposta da questo governo: stop alle fonti fossili, guardiamo al futuro e diamo una speranza a questi giovani”. Lo ha detto il deputato di Avs Angelo Bonelli, replicando al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, al question time alla Camera. “Non vederla alla Cop28 crea grande imbarazzo e pena” ha aggiunto Bonelli, “con questo manuale può capire cosa è stato scritto nel documento finale“.