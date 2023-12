“La nuova astensione dell’Italia all’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco umanitario a Gaza è un errore”. A rivendicarlo Giuseppe Provenzano, responsabile esteri Pd, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno, sede nazionale dem.

“Quando parliamo di aiuti umanitari a Gaza, in questo momento l’aiuto è un cessate il fuoco umanitario. Giorgia Meloni ha rivendicato per mesi e per anni di essere molto amica del governo israeliano e di Netanyahu, queste cose Meloni deve dirle a Netanyahu. Invece Giorgia Meloni è sparita“, ha aggiunto il responsabile esteri della segreteria dem,E ancora: “Abbiamo bisogno di una presidente del Consiglio che agisca davvero e lei non sta facendo nulla”.