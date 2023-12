“Giorgia Meloni dice di non escludere il veto sul patto di stabilità? Il suo governo è stato del tutto assente sul negoziato di riforma, hanno scelto alleati sbagliati. Mi è piaciuto il masochismo di Matteo Salvini nel complimentarsi con Geert Wilders che girava con il cartello ‘mai un centesimo all’Italia’, mentre noi portavamo a casa il Next Generation EU”. Ad attaccare è la segretaria Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno, sede nazionale dei dem, organizzata per presentare la due giorni del Pd “Sociale, verde, giusta: l’Europa che vogliamo”.

“Ho sentito anche la presidente del Consiglio dire che noi saremmo contro l’interesse nazionale, ma chi ha scelto sempre gli alleati sbagliati, perché contro gli interessi dell’Italia, ripeto, è sempre stata soltanto Meloni. Si è alleata con quei Paesi che costruiscono muri per negare accoglienza all’Italia, come l’ungherese Viktor Orban e il gruppo Visegrad. È lei che è andata in Polonia a dire che hanno ragione loro, a Varsavia. Noi invece continueremo a credere nella costruzione di una Europa diversa e vicina alle necessità delle persone”, ha aggiunto la segretaria dem.

E ancora: ”Sarebbe un errore imperdonabile tornare a rigide regole pre Covid che tanto hanno fatto male all’Italia e anche all’Europa”, ha continuato. Del resto ”Fdi non ha sostenuto il Next Generation Eu, evidentemente non ci ha mai creduto. E ora rischiano di farci perdere quei soldi”.