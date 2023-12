Roberta Cortesi – la 36enne bergamasca scomparsa da 17 giorni a Malaga – è stata ritrovata in Spagna. Non dava più notizie di sé dal 25 novembre. Ieri in serata ha contattato la sorella Alessandra e la mamma Eliana in Italia e, con delle brevi telefonate, ha confermato di stare bene. Le circostanze in realtà non sono ancora chiare, ma quello che si sa è che la 36enne, che lavora come cameriera nella città andalusa, non sarebbe rimasta vittima di alcun reato, come i familiari avevano temuto. Si troverebbe a casa di un nuovo fidanzato e ha spiegato di essere stata irrintracciabile perché aveva perso il telefonino. È stata localizzata in compagnia di un uomo con il quale alloggia in una abitazione dei genitori di quest’ultimo. La chiamata con la famiglia è durata circa cinque minuti. “Abbiamo chiamato, ma lei sembrava cupa – ha raccontato la sorella – ‘Vi richiamo’ ci ha detto. Siamo preoccupati“.

L’ultimo contatto con la famiglia prima di questo era avvenuto 17 giorni fa: si era sentita con la mamma, poco prima di iniziare il turno di lavoro. Alla mamma – con la quale la bergamasca si sentiva quasi quotidianamente – aveva detto che avrebbe iniziato il turno e che alle 17, a fine lavoro, l’avrebbe richiamata. Cosa che non era però avvenuta. Alle 20 si era comunque regolarmente presentata per il turno serale al ristorante. Dopodiché era scomparsa, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre. Proprio domenica si sarebbe di nuovo dovuta presentare al lavoro, ma era risultata assente e non aveva nemmeno avvisato il titolare del locale. Da quel momento era sparita nel nulla. Dopo quattro giorni i familiari si erano presentati dai carabinieri a Osio Sotto e avevano sporto denuncia di scomparsa. Si era così attivata l’Interpol, in contatto con la polizia spagnola e l’ambasciata italiana a Madrid. Nel frattempo è emerso che qualche settimana fa Roberta Cortesi era stata denunciata per un furto in un supermercato spagnolo, ma anche questa circostanza è tutta da chiarire, così come dovrà chiarire dov’è rimasta in queste settimane la trentaseienne e come mai non si era più messa in contatto con i familiari né si era presentata al lavoro.