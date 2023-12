Se il vostro partner vi dice candidamente “sto andando a comprare i regali di Natale”, stando a un sondaggio del portale Incontri-ExtraConiugali.com, potete dubitare che sia vero. Come mai? Tra gli iscritti alla piattaforma, 6 su 10 hanno già comprato i doni da mettere sotto l’alberello e “usano la scusa per andare dall’amante”. E non è solo lo shopping a fare da pretesto ma anche “le cene aziendali”. Sempre in tema di tradimenti, Incontri-ExtraConiugali.com ha fornito anche una graduatoria delle città dove si spenderà di più per i regali all’amante: “1) Napoli con un budget medio di 436 euro, 2) Milano con 433 euro, 3) Palermo con 401 euro, 4) Roma con 390 euro, 5) Modena con 386 euro, 6) Perugia con 375 euro, 7) Firenze con 374 euro, 8) Catania con 371 euro, 9) Bologna con 367 euro e 10) Torino con 365 euro”. Cifre mica da ridere. Ma per comprare cosa? “I regali più gettonati di quest’anno evidenziano certamente la tendenza verso regali provocatori come lingerie erotica e sexy toy”. Tra questi gadget non solo vibratori, ma anche le famose palline vaginali ‘Ben Wa Balls’ conosciute anche come ‘Geisha Balls’, frustini e manette per sfuggire alla monotonia attraverso un’esperienza ‘bdsm soft’ e perfino le ‘Kegel Balls’, le palline anali che rinforzano i muscoli pelvici. Insomma a Natale —cera calda sul corpo inclusa— c’è una gran voglia di sadomaso, di trasgressione, di avventura e tradimenti. Stando al sito che ai tradimenti è dedicato.