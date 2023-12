Visibilmente emozionata, pacata e sicura, Rebecca Staffelli si è raccontata ieri nel salotto di Verissimo, ospite da Silvia Toffanin. Dalla radio al debutto in televisione come opinionista social del Grande Fratello, la figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zircone ha tracciato un bilancio della sua carriera, ripercorrendo anche momenti difficili e intensi di vita privata, fino alla gioia dell’amore con il fidanzato Alessandro Basile. Subito commossa dal video preparato e proiettato in studio per lei, la 25enne romana ha speso parole al miele per la sua famiglia: “Siamo sempre stati uniti. Anche se mio padre fa un lavoro che lo ha portato a essere esposto, ha sempre cercato di mantenere il nucleo familiare a casa, anche per permettere a noi figli di avere la libertà, che credo abbia un valore inestimabile, di scegliere se voler essere un personaggio pubblico o meno”.

Da qui, una riflessione sul peso delle etichette e sulle polemiche che, spesso, le sono piombate addosso per via del suo cognome, noto al pubblico televisivo: “Io conosco realmente il mio percorso, mi rendo conto che a volte il pregiudizio sia difficile da allontanare, anche perché è umano, ma penso che prima di giudicare una persona debba conoscere, e sono consapevole che non si può sempre piacere a tutti. Poi, sono apertissima alle critiche costruttive”, ha spiegato Staffelli. Durante l’intervista, spazio anche per parlare del rapporto con la madre: “È la mia migliore amica, mi segue ovunque, in radio è sempre puntuale con me, mi segue al GF, è come averla sempre con me”, ha dichiarato. A sorpresa, poi, un videomessaggio proprio della mamma: “Sono fiera della persona onesta, buona e gentile che sei. E sei sempre stata un’artista al contrario mio. Hai proprio preso da papà, non c’è niente da fare”. A questo punto, la giovane opinionista ha tenuto a sottolineare che “mamma e papà sono l’esempio di vita in tutto e per tutto”.

Il rapporto con il fidanzato Alessandro

Nella vita di Rebecca Staffelli c’è il grande amore per i genitori e la famiglia. Ma anche quello per il fidanzato Alessandro Basile, con cui fa coppia fissa da sei anni: “È il mio migliore amico, il mio manager, il mio tutto. Siamo molto riservati nel privato e anche la sua proposta di matrimonio è stata molto intima. Io non mi sono accorta di nulla finché non l’ho visto strano. Ad un certo punto mi ha bendato con un calzino pulito, ha fatto finta di leggermi una lettera, si è inginocchiato, mi ha chiesto di sposarci e io ho detto sì – ha raccontato la 25enne –. Poi purtroppo è arrivata la pandemia, e molti capiranno la difficoltà anche solo mentale di chi aveva un progetto del genere. Doverlo rimandare anche solo di un mese è impegnativo mentalmente. Noi ci siamo guardati e ci siamo detti: ‘Quando sarà, lo faremo in un mese’”.

La battaglia legale

Quasi terminata la chiacchierata, Toffanin ha accennato con sensibilità a un argomento molto delicato: “Sei stata inserita nel testo di una canzone di un rapper e questo ti ha causato problemi seri. Hai dovuto addirittura cambiare casa e oltretutto c’erano delle frasi volgarissime e molto sessiste, bruttissime”. Subito divenuta più seria, Staffelli ha affrontato la questione con sicurezza e risolutezza: “È tutt’ora una parentesi della mia vita molto triste, molto pesante. Te ne vorrei parlare perché è un tema a cui tengo particolarmente, ma in questo momento sto affrontando il processo” ha evidenziato. Infine, si è proposta di tornare nel salotto di Verissimo a raccontare la vicenda, ma solo a procedimento concluso. Suggerimento con cui la conduttrice si è mostrata d’accordo: “Io ti aspetto perché è un tema molto importante. È giusto denunciare e raccontare perché non capiti mai più. Anche le parole sono violenza”.