Khaby Lame, con oltre 160 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram, è riuscito a sorpassare Chiara Ferragni in classifica. Nell’ultimo periodo lo stesso Tiktoker è stato definito da Forbes il “Charlie Chaplin dell’era digitale”, calcolando un guadagno ipotetico di 750mila dollari a post. Oggi Lame sta vivendo un periodo d’oro grazie anche alla sua partecipazione ad Italia’s Got Talent su Disney Plus in veste di giudice. In questa occasione il pubblico italiano ha avuto modo di sentire per la prima volta la sua voce.

Quel ragazzo nato in Senegal e cresciuto a Chivasso, oggi a 23 anni ha deciso di spiccare il volo trasferendosi a Milano. Lui è uno di quei giovani a cui la pandemia ha trasformato la vita. È proprio durante i giorni di reclusione forzata in casa che Khaby Lame ha deciso di non restare con le mani in mano ma, al contrario, di aprire un account TikTok per condividere video ironici.

Non solo lavoro però nella vita del tiktoker, ma anche sentimenti. Qualche giorno fa Lame ha annunciato attraverso una storia Instagram di aver chiesto la mano alla sua fidanzata Wendy Thembelihle Juel. “Do it for love” come sottofondo musicale, un selfie di coppia in felpa e un anello dalla vistosa pietra all’anulare sinistro di lei. Ecco gli ingredienti che hanno reso magico il momento della proposta di matrimonio avvenuta a Copenaghen. Al contrario di Khaby, la sua fidanzata non è affatto social. Con 5700 follower Wendy Thembelihle Juel è una modella di origine danese e sudafricana. Tra scatti con gli amici e backstage dai vari set dove avvengono gli shooting, Wendy sembra essere meno riservata riguardo i propri sentimenti condividendo scatti con il fidanzato Lame. Ora inizierà il momento dei preparativi del matrimonio. Chissà se i due renderanno partecipi i follower sulle varie decisioni. Evviva gli sposi!