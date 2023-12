Jane Fonda ha scatenato un acceso dibattito sui social sulle dinamiche dell’amore e dell’invecchiamento dopo le sue dichiarazioni audaci (e con una buona dose di ironia). Dopo che un paio d’anni fa – era il 2021 – aveva confessato ad Harper’s Bazaar di non provare più attrazione sessuale, ora l’attrice 86enne è tornata sull’argomento rivelando che, se mai dovesse ripensarci e decidere di avere un amante, costui dovrebbe avere vent’anni. Lo ha detto nel corso di una recente intervista al podcast “Absolutely Not”.

“Perché proprio 20 anni?”, le ha quindi chiesto la conduttrice Heather McMahan. La risposta di Fonda è tagliente: “Semplice, non mi piace la pelle vecchia“. Quindi ha spiegato: “Ho finito, sono finita, anche al buio non vorrei trovarmi nuda davanti a nessuno”. Al che, incalzata dalla conduttrice a proposito del possibile amante di 65 anni più giovane, la star di Hollywood ha poi precisato: “Visto che non mi piace la pelle vecchia, non voglio imporla a nessuno. Presumo che le altre persone siano come me: semplicemente non mi piace la pelle vecchia”. Con un sorriso nella voce, ha poi aggiunto: “Posso guardare un ragazzo di 20 anni e non posso fingere di non eccitarmi se vedo un certo tipo di persona, ma no, no, no, non voglio imporre questo a nessuno”.

E ancora: “Disapprovo una relazione fra un uomo di 86 anni e una donna di 20, quindi non ho intenzione di farlo a mia volta”, ha sottolineato la diva, aggiungendo che, piuttosto che l’amore, oggi preferisce coltivare le amicizie, meglio se con donne più giovani di lei. “Sono molto più vecchia di loro, ma sono in una buona situazione”, ha riflettuto Fonda. “Se morissi domani, andrebbe bene. Non ho traumi importanti… e quelli del passato non lo sono così tanto. Questo rafforza la mia convinzione di come la mia sia un’età fantastica. Se sei sana. E poi uno dei vantaggi nell’avere amici più giovani è che quando morirai, ci sarà qualcuno al funerale“, ha concluso.