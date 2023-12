“Le amo molto, sono attratta da loro come esseri umani”. Così Billie Eilish a Variety. Un’intervista nella quale la cantante 21enne continuava: “Ne sono attratta sul serio. Ne sono fisicamente attratta, ma allo stesso tempo ne sono intimidita per la loro bellezza e la loro presenza”. E ancora: “Non mi sono mai sentita come una donna, ad essere onesta. Non mi sono mai sentita desiderabile, femminile. Devo convincermi che sono una ragazza carina. Mi identifico come She/Her ma non mi sono mai sentita davvero come una ragazza”. E ora, sempre ad un evento del noto settimanale, Eilish alla domanda di una giornalista su questo ‘coming out’ ha risposto: “Non era ovvio? Non volevo fare coming out, non avevo capito che le persone non lo sapessero ma alla fine, quando ho visto l’articolo, ho realizzato e ho pensato, ‘oggi ho fatto coming out'”. Figo. Insomma, Billie rivendica la “tranquillità”, il “non avere mai avuto problemi” e aggiunge: “In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto, che mi piacciono anche le ragazze. Mi chiedo: ‘Perché non possiamo semplicemente esistere?'”. La popstar sui social si è poi lamentata della mancanza di tatto e delicatezza con la quale Variety si è riaffacciata all’argomento: “Grazie Variety per il premio e anche per avermi fatto outing sul red carpet alle 11 di mattina anziché parlare di qualsiasi altra cosa rilevante. Mi piacciono i ragazzi e le ragazzi, lasciatemi in pace su questo argomento per favore, letteralmente chi se ne frega, ascoltate ‘What was I Made For‘”.

