Scusate, ritiro mia figlia da scuola perché deve fare l’influencer. Ha sollevato un coro di riprovazione la scelta dell’influencer australiana Kat Clark. La 37enne da 5.2 milioni di follower su TikTok durante il It’s All Her una rivelato una decisione sorprendente sull’educazione di sua figlia dodicenne, Deja, lì presente con lei in studio. La Clark ha spiegato che causa delle opportunità che si stanno aprendo nel mondo degli influencer e visto il continuo andirivieni di mamma – tra cui aerei per viaggi da una parte all’altra dell’Australia spesso all’improvviso – per lo stesso motivo, opterà per almeno un anno di home schooling. Ovvero: la bimba avrà lezioni pressoché identiche a quelle quotidiane in classe, ma con orari flessibili e con carichi distribuiti a seconda degli impegni della bimba. Chiaro, la bambina non rimarrà senza istruzione ma verrà a mancare la classica socializzazione che permette ai bimbi il materiale inserimento tra coetanei. Clark ha comunque ricordato che, qualora la figlia volesse tornare al percorso tradizionale, sarà libera di farlo l’anno successivo. Come del resto nulla è precluso alla bimba a livello professionale. Se poi Deja vorrà intraprendere altre professioni – la mamma dice “medico o avvocato” e stop (sic) – sarà altrettanto libera. Ad oggi però tutti in sella sui social per tirare la carretta, pardon la carrozza. D’oro.