A poche ore dall’annuncio in diretta al Tg1 della lista dei big in gara al prossimo Sanremo 2024, è stato cambiato il regolamento della kermesse musicale. La principale variazione annunciata dalla Rai nella mattina del 3 dicembre riguarda il numero di cantanti in gara. Non più 23 “big” e tre giovani, quindi complessivamente 26 artisti, ma 27 cantanti già noti che con i tre vincitori di Sanremo Giovani fanno passare il numero complessivo degli artisti a 30.

“Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico, di cui al capitolo “Gli Artisti”, viene variato da 23 (ventitré) a 27 (ventisette). Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 – passa da 26 (ventisei) a 30 (trenta)”, si legge nel nuovo regolamento.

Insomma si preannuncia un Sanremo sicuramente più ricco ma anche più “lungo” nei tempi. D’altronde lo stesso Amadeus lo aveva promesso: non si finirà prima delle due di notte.