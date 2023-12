Lo psichiatra Alessandro Meluzzi ha avuto un’ischemia ed è stato operato d’urgenza. Dopo il delicato intervento chirurgico, il saggista ed ex politico è ora ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena, come apprende La Presse da fonti sanitarie.

Sui social sono numerosi i post di incoraggiamento per Meluzzi. “Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!”, scrive, tra gli altri, Francesca Donato, membro del Parlamento europeo e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, su X. Sulla pagina Facebook del professore questa mattina è stato pubblicato un brevissimo messaggio: “Preghiamo uniti”.

Meluzzi, convinto antivaccinista, tanto da essere inserito da NewsGuard nella lista dei “super-diffusori di disinformazione sul Covid 19 in Europa”, il 6 ottobre 2021 è stato sospeso dall’Ordine dei medici per non aver osservato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid.

La sua militanza politica inizia fin da giovane, prima nel Partito comunista italiano e poi nel Partito socialista italiano. Ma è nel 1994 che entra per la prima volta in Parlamento, eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia. Meluzzi lascia poi il partito per aderire all’Udr di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi prima di arrivare all’Udeur nel 2000. Nel 2001 conclude la sua attività parlamentare.

Legato alla chiesa, viene prima consacrato diacono della chiesa cattolica greco-melchita, poi lascia il cattolicesimo per entrare nella chiesa ortodossa italiana autocefala-antico orientale, di cui diventa primate nel 2015. Nel 2017 fonda il partito anti-islamizzazione e, nel 2019, pubblica insieme all’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un libro sulla mafia nigeriana.