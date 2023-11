Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continuano a far parlare. I due – ex Uomini e Donne ed ex GF – dopo la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e la nascita della figlia Celine Blue sembrano arrivati al capolinea. Ormai da settimane, infatti, la cronaca rosa racconta di presunti tradimenti da parte di lui, mancanze di rispetto e addirittura uno schiaffo. Neanche a dirlo, Basciano ha rimandato al mittente le accuse. E chi è il mittente? Sophie certamente, ma anche la madre, Valeria Pasciuti, che pare aver svolto un ruolo essenziale nella vita di Sophie, da sempre. In un certo senso nulla di strano, visto che è la mamma. Secondo Basciano, però, la signora sarebbe stata molto, anzi troppo presente nella vita della figlia, influenzandola – a suo dire negativamente – sulle scelte.

Adesso, precisamente ieri 5 novembre, sul sito Dillinger News (dietro c’è Fabrizio Corona, l’onnipresente ex re dei paparazzi che ha avuto anche una storia con Sophie) sono stati pubblicati degli audio sconcertanti. “Rimarrete scioccati”, scrive il sito a corredo dei filmati con i messaggi vocali che la signora Valeria avrebbe (il condizionale è d’obbligo) inviato, parlando di Sophie. Nel monologo riportato dal sito e carpito – afferma Dillinger – nel backstage del Grande Fratello Vip, Valeria avrebbe esortato gli autori del programma a far indossare a Sophie abiti “diversi”. In che senso diversi? Le sue parole (presunte): “Mettiamo un po’ esposto tutto quello che ha. Lei ha anche delle forme da far vedere. Va bene non farle tirare fuori tutte le te**e, però.. Fatele mostrare un po’ di décolleté ogni tanto. C***o, abbiamo lì una bambola, non la stiamo sfruttando. Non lo so quanta pubblicità ci facciamo se andiamo avanti così eh”.

Non è tutto. Lo stesso sito riporta anche un altro pettegolezzo. “La vedo stranissima – avrebbe detto Valeria Pasciuti – ma proprio strana strana. Ingrassata, gonfia. Ieri parlando con Jessica ha detto che questo sarebbe il terzo mese che non gli arriva il ciclo. Allora io ho mandato un messaggio a Sabrina perché le faccia almeno fare una visita. Per quale motivo non gli arriva il ciclo? Stress? La pillola sospesa così in fretta e furia? Non la vedo benissimo, non so”. Poi la frase che ha lasciato tutti senza parole, mandata via chat: “Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta?”, “La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”.

Infine, per concludere, un altro messaggio vocale, pubblicato sempre sulla pagina IG Dillinger, in cui la signora 50enne parla di Fabrizio Corona e della figlia Sophie Codegoni, classe 2000. “Se pensano le persone che io possa parlare male di Fabrizio, si sbagliano di grosso. Mi può scrivere anche che aveva altre cinquanta donne mentre vedeva mia figlia. A me che me frega? Mia figlia è giovane, Fabri è Fabri. Quindi? Sembra di vivere nel Medioevo. Si scandalizzano di tutto, siamo nel 2021”. Neanche a dirlo, i commenti sotto ai post sono totalmente negativi. La signora, dal canto suo, pubblicamente ha solo postato una Instagram story che recita il seguente aforisma: “Chi dà colpe agli altri ha un viaggio lunghissimo di fronte a sé. Chi dà colpe a se stesso è a metà del viaggio. Chi non dà più colpe a nessuno è già arrivato”.

