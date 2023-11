Sembra la scena di un film di Sorrentino, invece è la Roma notturna (e surreale) svelata da Nancy Brilli. L’attrice si è raccontata in una lunga intervista a Il Messaggero, tra vita privata e lavoro – è appena tornata da un lungo viaggio in Vietnam, Laos e Sri Lanka dove ha girato Pechino Express 2024 – e c’è un passaggio gustoso in cui parla della sua leggendaria insonnia. E come passa il tempo di notte quando non dorme? Legge e guarda serie tv ma qualche volta si alza e si concede dei lunghi giri a piedi tra le vie della Capitale, una Roma dove accade di tutto, anche incontri molto particolari. “Poco tempo fa, dalle parte di piazza Vittorio, ho incrociato un signore alto e grosso, vestito da coniglietto di pelouche rosa, che veniva fuori da una festa di Coccoloni”, ha svelato la Brilli.

Ma chi sono i Coccoloni? L’attrice ha raccontato che “a Roma si organizzano feste segrete in cui tutti gli invitati si vestono da orsetti, panda, castori... È una versione mascherata dello scambismo: ci si abbraccia, ci si accarezza, e ci si coccola fra sconosciuti. Poi se uno vuole, va avanti. Quando me lo sono trovato di fronte, che trascinava i piedi, con la testa da coniglio sotto il braccio, la scena era un po’ inquietante. Però il tipo era simpatico”.

Ma siccome gli incontri surreali non le bastano, la Brilli aggiunge anche le proposte indecenti che le sono arrivate a causa (o per merito, dipende dai punti di vista) dei suoi piedi. I feticisti per lei farebbero follie, tanto che on line è stata eletta Piede d’oro 2023: “La cosa mi diverte, sono innocui, cosa poi facciano in privato non lo so e non lo voglio sapere. Certo, chi mi ha offerto cinquemila euro per avere i miei calzini sporchi tanto bene non sta”. E lei che ha fatto? “Ma sta scherzando? Sarebbe la fine. Però di gente che fa soldi aprendo siti così ce n’è tanta”.

Nell’intervista, c’è anche spazio per una stoccata a chi l’ha definita “quella tutta rifatta”, specie durante la lunga storia d’amore con Roy De Vita, durata quindici anni. “Se è vero che sono completamente biodegradabile? Completamente, no. Ma c’è molto di peggio. E poi il mio corpo ne ha viste un bel po’. Ho una rotula sintetica, I legamenti del ginocchio sinistro trapiantati, ustioni da asfalto, l’anca a pezzi, la mascella staccata, il naso rotto due volte…”. La Brilli ha infatti avuto un brutto incidente: “A 16 anni con la moto mi ruppi anche sedici denti, e un molare lo ingoiai direttamente. Il bis con il naso lo feci con mio figlio che a un anno fece un movimento brusco. Poi il tumore, le 7 operazioni alla pancia”.