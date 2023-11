“Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tuttora ma l’ha sempre tradita. Ilary a poco a poco si è innamorata di Totti, è diventata famosa ed ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti a cui deve tutto”. Fabrizio Corona torna a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e lo fa in questi termini attraverso un video postato sui canali social del suo sito Dillingernews. L’ex re dei paparazzi continua: “E dato che gli deve tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di niente”. Secondo Corona, a un certo punto “Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè (il riferimento è a un appuntamento del quale Blasi fa menzione nel doc Unica, uscito su Netflix e nel quale la conduttrice racconta la sua verità, ndr) e prima del ‘ragazzo del caffè’ ce ne sono stati altri, che vi racconteremo”. Non è finita qui. Corona prosegue: “Qual è stato il vero problema di Totti? Che Totti avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco, ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata, con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021. Ilary, ormai indipendente è rimasta a guardare le fine del matrimonio”. In alcuni post successivi poi l’ex re dei paparazzi afferma che “Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè di cui domani vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro”. Insomma, vengono fatti nomi e cognomi. Come reagiranno Blasi e Totti alle parole di Corona?

