Emis Killa e Gue Pequeno non graditi come ospiti al concerto di Capodanno di Ladispoli. La polemica travolge il sindaco della cittadina balneare vicina a Roma, il leghista Alessandro Grando, che ha destinato alla serata di fine 2023 345mila euro. Repubblica ha raccolto alcune barre di un testo di Emis Killa (come “preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti”), sotto accusa da parte dei cittadini e dell’opposizione perché “inneggia” – insieme ad altri testi – al femminicidio. Grando ha risposto alle critiche attraverso l’Ansa: “Sarà una serata di festa senza messaggi sbagliati, e ci mancherebbe anche che un’amministrazione voglia trasmettere certi messaggi ai ragazzi. Noi vogliamo fare una serata per i nostri giovani… Ma poi, i due artisti, dopo aver suonato da noi andranno anche in altri luoghi e locali. Ma questa polemica è indirizzata solo a Ladispoli. Guè Pequeno, per esempio, andrà a suonare a Cinecittà World. E questo cosa vorrebbe dire, che un parco per famiglie inneggia alla violenza contro le donne? Dai su, non è possibile”. Il primo cittadino di Ladispoli cita poi quanto accaduto nel 2022, “quando Emis Killa venne a suonare. E non è successo nulla perché assolutamente non ha cantato nulla che facesse riferimento alla violenza di genere. E non accadrà nulla il 31 dicembre… Purtroppo a Ladispoli abbiamo l’opposizione più becera di Italia“. Il Pd di Ladispoli però non ci sta e definisce i 345 mila euro una “spesa immorale”. E ancora, un riferimento a Emis Killa: “Ha replicato alle critiche dicendo che ‘ha voluto sensibilizzare al tema del femminicidio’ con una narrazione cruda (“E’ il mio modo per sensibilizzare e denunciare il femminicidio. Ho scelto un metodo brusco, diretto, cattivo, e soprattutto in prima persona, perché so che è il più efficace e mi appartiene, e infatti si sta alzando un polverone, che è quello che mi aspettavo, per poter porre l’attenzione su uno degli aspetti più brutti di questa società”, disse il rapper nel 2016). Riteniamo che da una presenza incisiva come quella del rapper dovesse arrivare un’altra narrazione, di solidarietà per le donne e di condanna per gli assassini”. La consigliera Bonafoni, Pd, ha aggiunto: “Scelta sbagliata e pericolosa. Mi auguro che la Presidenza del Consiglio regionale risponda con un deciso no alla richiesta di contributo avanzata dal Comune”. Ma il sindaco Grando ribatte sui social: “Mi permetto di dare un consiglio ai nostalgici: provate a scrollarvi di dosso la ‘mentalità da paesello'”, ha chiosato Grando.