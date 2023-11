Domenica 3 dicembre Fedez sarà ospite di Mara Venier a Domenica In e, insieme alla conduttrice, ha rivelato ai suoi fan alcuni dettagli in diretta Instagram. “La registrazione dell’ospitata a ‘Domenica In‘ è stata molto bella – ha esordito il rapper marito di Chiara Ferragni -. Io e Mara abbiamo pianto. Molto toccante. Abbiamo registrato oggi (domenica 26 novembre, ndr) perché avevo la giornata libera da impegni”. Al che, Mara Venier ha subito messo a tacere le polemiche confermando che l’intervista sarà trasmessa integralmente, senza tagli: “Domenica prossima non poteva venire, andrà in onda così come è stata registrata. Senza tagli“.

La decisione di registrare l’intervista anziché trasmetterla in diretta è stata dettata dagli impegni pregressi di Fedez, come precisato dal rapper stesso: “Negli altri giorni, io non potevo”. Durante la diretta, Fedez e Mara Venier hanno condiviso un momento di confidenza, evidenziando la positività dell’incontro. Mara, visibilmente felice, ha dichiarato di essere molto contenta dell’intervista registrata con il rapper, mentre Fedez, scherzando, l’ha invitata a raggiungerli per un “party” in hotel con i suoi genitori e la sua assistente.