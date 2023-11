Sarà per le stringenti regole reali, sarà per il carattere introverso dei britannici, ma vedere il principe William attardarsi in effusioni con la moglie Kate è assai raro. Ecco perchè è subito diventata virale la sequenza brevissima ripresa da una giornalista del Daily Mail nella quale la royal couple si è sfiorata, avvicinandosi più del solito, scambiandosi una “regale confidenza”.

E’ successo durante la recente visita ufficiale del presidente della Corea del Sud Yoon Sul Yeol accompagnato, a Londra, dalla First Lady Kim Keon Hee. Il gruppo di ospiti, selezionassimo, stava mostrando al leader orientale le bellezze di Buckingham Palace, quelle che la scorsa estate, eccezionalmente, sono state aperte anche al pubblico. Mentre il corteo si trovava ad attraversare la Picture Gallery, William, parlando alla moglie, ha teso la mano destra verso di lei per toccarle la schiena.

Un gesto delicato ed appena accennato tra i due che ha visto la Middleton ricambiare immediatamente portando a sua volta il braccio sinistro verso la schiena del marito. La coppia stava procedendo lentamente restando qualche passo indietro rispetto al gruppo di punta composto dal re Carlo III, Camilla, il duca di Gloucester, principe Richard, cugino della regina Elisabetta accompagnato dalla consorte e dalla duchessa di Edimburgo, Sophie Rhys-Jones, moglie di Edoardo.

Mescolati nel codazzo che si dirigeva verso la mostra della Royal Collection dedicata alle opere coreane, i principi del Galles stavano amabilmente parlando. Lui quindi l’ha sfiorata ottenendo uno sguardo divertito ed affettuoso dalla moglie e a quel punto è tornato a toccarla, ricambiato. Attimi, solo frammenti di intimità per una coppia reale che è abituata ad evitare effusioni e confidenza durante le occasioni pubbliche.

Quando vestono i panni ufficiali, il rigido protocollo vieta che possano distogliere la loro attenzione da chi li circonda, che si tratti di ospiti di visite di stato, come quella dell’altro giorno, o semplicemente dei loro sudditi. In realtà, diversamente da Harry e Meghan che viaggiano sempre appiccicati e mano nella mano, per William e Kate è sempre stato importante seguire l’etichetta di corte, riservatezza che ha trasformando i rari momenti, come questo, in video virali e amatissimi.

Ma come si diceva, la rigida distanza vale solo durante gli appuntamenti ufficiali, basta guardare a tutto ciò che viene diffuso, artatamente prodotto, per raccontare il dietro le quinte di casa Windsor. Qui si può veramente comprendere come l’atteggiamento della coppia sia diverso. Su tutti, vale l’ultimo podcast di Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby, dove William ammicca verso Kate che lo provoca scherzosamente punzecchiandolo su chi dei due sia veramente competitivo quando si gareggia negli sport.

Qualcuno li ha paragonati a Monica e Chandler, della serie Friends, notoriamente ossessionati dal desiderio di vincere, sempre, ogni sfida. “Una partita tra voi due può arrivare a durare ore” perchè nessuno cede. E tra le risate generali, compresa quella della zia, principessa Anna, Kate ammette che tra di loro sul campo di tennis non si finisce mai “perchè diventa una sfida mentale” dove ovviamente nessuno vuole cedere e mentre lo ribadisce il linguaggio del corpo nulla ha a che vedere con il protocollo di corte. Due esempi, questi, utili per chi ancora dubitasse della presenza di rose e fiori a condire il menage familiare della futura coppia reale inglese.