Con Fiorello può accadere di tutto, in qualsiasi istante. Questa legge non scritta ha trovato conferma durante la puntata di VivaRai2! in onda nella mattinata di ieri, 24 novembre. Come riportato da Dagospia, agli spettatori non è sfuggito un insolito dettaglio durante la coreografia proposta in un campo da tennis del Foro Italico. Tra danze, salti e volteggiamenti, la telecamera ha inquadrato un ballerino che sollevava una collega. Fin qui tutto normale, se non fosse che la ragazza – alla quale si era alzata la gonna proprio a causa della mossa di ballo – non indossava biancheria intima.

Nelle dirette si sa, può succedere di tutto ma, nella trasmissione capitanata dal comico, non è la prima volta che accadono “imprevisti hot”. Circa un anno fa, infatti, in una diretta Instagram di “Aspettando VivaRai2!“, Fiorello aveva inquadrato un tablet in cui era possibile notare una finestra del browser ‘non adatta ai minori’.