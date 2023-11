Aitana è una supermodel. Bella, bellissima. Così affascinante da aver sedotto attori famosi. Ma Aitana non esiste. Non è una donna in carne e ossa. Aitana Lopez, tipica bellezza mediterranea dagli occhi castani e un fisico mozzafiato, è una creazione dell’intelligenza artificiale, anche se è così realistica che molti non se ne accorgono. Oggi ha 122 mila follower su Instagram e guadagna 10 mila euro al mese tra la pubblicità e le campagne di comunicazione. E’ sbarcata anche su OnlyFans, la piattaforma a luci rosse e anche qui sta facendo man bassa di contatti, di abbonamenti, di richieste di video personalizzati.

Aitana nasce dall’intuizione di di Rubén Cruz, il fondatore dell’agenzia The Clueless. E’ lui che l’ha immaginata, creata, disegnata. Che le ha infuso una forte personalità anche se è solo una donna virtuale. Ma c’è soprattutto un motivo alla base di questo progetto. Tanti progetti del passato, spiega Cruz, sono falliti a causa dell’ego delle modelle o delle influencer. Delle loro bizze, delle loro manie, della loro inaffidabilità. Insomma: donne capricciose, spesso motivate solo dall’obiettivo di fr più soldi possibile in breve tempo. “L’abbiamo fatto – spiega il “papà” Aitana – per poter vivere più tranquilli, progettare le nostre strategie senza dipendere da altre persone che hanno ego, manie o che pensano solo all’immediato tornaconto economico”.

Ma quali sono le tariffe di Aitana? Una serie di spot pubblicitari costa mille euro ed è un ottimo prezzo, al di sotto dei valori di mercato. Tanto che Big, un’azienda di integratori sportivi, si è subito accaparrata i suoi servigi. Poi ci sono le sue foto in lingerie sulle piattaforme simili a OnlyFans. Ogni settimana c’è un pool di esperti di comunicazione che si riunisce e che decide quali sono le prossime mosse, calibrando la strategia. Ovviamente, trattandosi di un prodotto del tutto virtuale, sono anche le ambientazioni. Aitana può andare dove vuole, farsi fotografare in contesti esotici, visitare tutti i luoghi del mondo. Perfetta per adattarsi a tutte le esigenze dei clienti. Può andare dove vuole. Fine settimana a Madrid, un giro a Portofino o a Montecarlo, un volo rapidissimo ed eccola a Dubai.

Lei non si lamenta mai per il super lavoro. Tutt’intorno lo staff cerca di costruirle una vita il più possibile realistica, proprio perché non sembri un robot senza un’esistenza autonoma. E i seguaci come commentano? “Sei bellissima”, “mi piaci molto”, “bella come il fuoco, leggera come il vento. È persino pericoloso queste cose si uniscono in una sola donna”. C’è persino chi, pur essendo una celebrità, non ha capito che Aitana non è una donna reale. E’ un famoso attore sudamericano. Ha cinque milioni di follower e un passato d’oro, tanti anni fa tutti seguivano le sue serie in tv. Ha scritto un messaggio alla donna virtuale per chiedere di poter uscire con lei. Sognava una fidanzata giovane e bellissima. Ma la descrizione che lo colloca nella categoria dei boomer gli ha impedito di comprendere al volo i nuovi confini dell’intelligenza artificiale. Donne perfette. Con un solo difetto: non possono amare, non hanno vere emozioni, non potranno mai competere con le imperfezioni che rendono complicato ma anche maledettamente seducente un essere umano.