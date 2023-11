“Sono diversi anni che cerco di rinunciare alla mia pensione da parlamentare di 1.016 euro al mese, ma non ci riesco”. Così Gerry Scotti ospite a Un giorno da pecora su Radio1. Il celebre presentatore Mediaset, infatti, ha ricoperto il ruolo di deputato alla Camera dal 1987 al 1992, dopo essere stato eletto in un collegio milanese con l’allora Partito Socialista di Bettino Craxi. “L’ho chiesto a Berlusconi, a Renzi, forse anche a Conte. E ora magari vado anche dalla Meloni – ha spiegato Scotti in radio. “Nel frattempo ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di ritirarli e dare 10mila euro l’anno in beneficenza”. La colonna della tv del Biscione ha poi spiegato che la Meloni potrebbe essere una buona conduttrice tv nella fattispecie (“visto il carattere”) di C’è posta per te.