La gita in campagna si conclude con la morte. Quattro adolescenti britannici in campeggio nel Galles scomparsi 48 ore fa, sono stati ritrovati senza vita dalla polizia locale. Il caso dei quattro adolescenti finiti nel nulla era diventato di primo piano per tutti i giornali britannici. Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris, tutti tra i 16 e i 18 anni, erano compagni di scuola a Shrewsbury, una località inglese non lontano dal confine gallese, ed erano partiti domenica mattina verso il parco naturale di Snowdonia. Parco che però non hanno mai raggiunto. I cadaveri dei 4 ragazzi sono stati ritrovati vicino alla località di Tremadog, all’interno dell’auto con cui erano partiti. La macchina era finita in un fiume ed è stata parzialmente sommersa dall’acqua. Le autorità propendono per un incidente, probabilmente dovuto al maltempo.