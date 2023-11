Immaginate raccogliere 70 milioni di visualizzazioni in tre giorni, vivendo una settimana seppellito sotto terra. Lo sa bene Mr Beast, nome d’arte di Jimmy Donaldson, lo youtuber più seguito al mondo (come riportato dalla classifica aggiornata di MillionaireWeb.it). In quasi 19 minuti di video, lo youtuber e imprenditore americano ha spiegato come ha trascorso 7 giorni sepolto vivo: “È la cosa più spaventosa che io abbia mai fatto“, ha affermato. Logicamente non ha utilizzato una “tomba” classica, bensì una sorta di bunker sotterraneo dotato di alcuni comfort: spazio, sistema di aerazione, acqua, cibo in scatola, una radio per comunicare con l’esterno.

Con una gru, gli è stata gettata della terra sopra e poi via con l’esperimento: “Non avevo immaginato quanto sarebbe stato difficile“, ha esordito, per poi confessare immediatamente di dover far pipì (successivamente ha mostrato una bottiglia, facendo intuire dunque come ha espletato i bisogni fisiologici). E ancora snack, cibo, manubri, pesi e ovviamente le telecamere. Niente è stato lasciato al caso. Questo aspetto va sottolineato: un filmato del genere non dev’essere imitato. MrBeast, infatti, è un professionista e i suoi video prevedono alti costi di produzione, con incassi altrettanto notevoli. Dunque, sebbene possano sembrarlo, non sono prodotti amatoriali.

Torniamo all’ultimo video pubblicato. Come trascorreva le notti? “Quando non dormo non penso al fatto che sono intrappolato in questa bara – dice nel video -. Ma non sempre è così. L’obiettivo, per la mia salute mentale, è dormire il più possibile“. Neanche a dirlo, non è stato facile: la situazione era quella che era, poi ci si è messa anche una zanzara a dargli fastidio oltre agli altri protagonisti del filmato, che dall’esterno gli arrecavano disturbo. Così avanti fino al giorno 7: “Quando aprirò gli occhi domattina ci sarà qualcuno a tirarmi fuori da questa bara. Non so perché sto piangendo, ma non vedo l’ora di vedere la luce del sole domani. Quando uscirò, diranno che puzzo“, ha detto alla vigilia della “liberazione”.

Una volta uscito fuori, infine, ha concluso: “È difficile descrivere l’aspetto del sole dopo che non lo vedi per sette giorni di fila. Ho ricominciato a piangere, non so perché. Ce l’abbiamo fatta!”. Quindi è sceso un medico per aiutarlo a rimettersi in piedi e assicurarsi che si sentisse bene: “Va tutto bene, è una sensazione pazzesca”, quindi l’abbraccio con il team, per festeggiare i 200 milioni di iscritti al canale YouTube. Ad oggi, 22 novembre, sono già 213 milioni. 4.2 milioni i “mi piace” al filmato e oltre 92mila commenti, molti dei quali sono complimenti.